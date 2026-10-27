I matrimoni delle celebrità attirano sempre l’attenzione, soprattutto quando i piani prendono una svolta inaspettata. Alcune coppie sognano grandi festeggiamenti, mentre altre preferiscono qualcosa di intimo e personale. Eppure anche le famose personalità televisive possono avere difficoltà con le esigenze dell’organizzazione del loro grande giorno. La personalità televisiva italiana Selvaggia Lucarelli è tornata sotto i riflettori dopo aver condiviso nuovi dettagli sulla sua relazione e sul tanto atteso matrimonio.

I piani di nozze affrontano l’incertezza

Selvaggia Lucarelli e il suo compagno di lunga data Lorenzo Biagiarelli si stanno preparando a sposarsi da parecchio tempo. Il loro matrimonio era originariamente previsto per la primavera del 2026, ma gli impegni e i preparativi non ancora conclusi li hanno costretti a rivedere i piani.

Durante un’apparizione a marzo a Verissimo, la Lucarelli ha rivelato che puntavano invece alla primavera del 2027. La coppia sperava di festeggiare nei pressi di Leuca, nel sud Italia, dove hanno acquistato e ristrutturato una masseria. Piuttosto che una cerimonia convenzionale, immaginavano una vivace celebrazione pagana e vegana. Tuttavia, le ultime gossip news suggeriscono che il calendario del loro matrimonio potrebbe cambiare di nuovo.

Volevo sposarmi, ma non siamo riusciti a organizzare il matrimonio, …Rimandiamolo alla primavera del 2027. Selvaggia Lucarelli

Un’altra possibile data per le nozze

Il matrimonio è ancora ben presente nei loro piani, ma la data esatta resta incerta. Durante una recente intervista, la Lucarelli ha lasciato intendere che l’autunno del 2027 potrebbe essere più realistico, sebbene si sia astenuta dal fare promesse. Naturalmente, le sue dichiarazioni hanno aggiunto nuova curiosità al celebrity fashion and style trends in Italia, soprattutto tra i fan che seguono la storia d’amore della coppia.

Una cosa, però, rimane certa: Biagiarelli continua a essere la sua più grande fonte di stabilità. La Lucarelli lo descrive come qualcuno che comprende la sua natura irrequieta e porta ordine nella sua vita frenetica. Il loro legame va oltre il romanticismo. Insieme, gestiscono un’attività in cui lei possiede il 51% e lui detiene il 49%. Con il suo consueto senso dell’umorismo, la giornalista ha scherzato sul fatto che mantenere la quota di maggioranza significa che controllerebbe comunque l’azienda se lui decidesse mai di andarsene.

L’amore oltre la fama televisiva

A differenza di molte current events, la Lucarelli si è fatta un nome grazie al giornalismo, alla scrittura e ai suoi interventi televisivi schietti. Dopo dieci anni come giudice a Ballando con le stelle, ha scoperto che condurre poteva essere altrettanto piacevole.

Presentare L’Isola dei Famosi non è stato affatto un’esperienza rilassante. Caldo estremo, tempeste tropicali e condizioni di ripresa impegnative nelle Filippine hanno messo alla prova la sua determinazione. Tuttavia, la televisione non è mai stata la sua più grande passione. Le piace esplorare nuove opportunità senza preoccuparsi troppo del fallimento nel mondo dell’crime stories.

Quando si tratta di amore, però, le sue priorità sono piacevolmente semplici. Le relazioni passate hanno portato ansia e difficoltà emotive, mentre la vita con Biagiarelli le ha insegnato ad apprezzare la pace, la stabilità e la felicità di tutti i giorni.

La vita oltre i titoli delle celebrità

Lontano dal music industry, la Lucarelli continua a dedicarsi al giornalismo d’inchiesta, ai podcast e alla sua newsletter Vale Tutto. Le sue opinioni schiette si estendono alla cultura degli influencer, dove ritiene che il pubblico stia diventando meno fiducioso nei confronti di stili di vita online apparentemente perfetti.

Curiosamente, comprende anche come le gossip news possano plasmare l’opinione pubblica e influenzare la reputazione delle celebrità. Nel frattempo, il celebrity fashion and style trends sul suo matrimonio non accenna a rallentare. Che la celebrazione avvenga in primavera o in autunno del 2027, la Lucarelli sembra felice di prendersi il suo tempo.



