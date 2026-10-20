Alcune storie restano con noi per anni, soprattutto quando riguardano persone che abbiamo amato e promesse che abbiamo fatto. Al Rome Film Fest 2026, Kasia Smutniak ha portato una di queste storie sul grande schermo, attirando l’attenzione oltre i consueti celebrity updates. Accompagnata dalla sua famiglia, l’attrice ha condiviso un percorso personale iniziato più di due decenni fa. Il suo ultimo documentario conduce il pubblico attraverso l’amore, una perdita straziante e una promessa che alla fine ha cambiato la vita dei bambini in Nepal.

Con la famiglia sul red carpet

Smutniak, 47 anni, è arrivata al festival insieme alla figlia ventiduenne Sophie Taricone, al marito Domenico Procacci e all’amica nepalese Kunzom Thakuri. Insieme hanno celebrato la prima mondiale di Mustang, il suo documentario in concorso nella sezione Progressive Cinema.

Oltre alle entertainment di solito associate ai red carpet, la loro presenza aveva un significato speciale. Sophie ha contribuito a dare vita ai ricordi dei suoi genitori, rendendo l’occasione particolarmente toccante per la famiglia. Tra gli social media gossip del festival, il loro ricongiungimento ha offerto uno spaccato delle relazioni che hanno ispirato il film.

Rievocare il ricordo di Pietro Taricone

Nel 2003, Kasia viaggiò in Nepal con il suo allora compagno Pietro Taricone, portando con sé poco più di uno zaino e una videocamera. Durante la loro avventura nel Mustang, una remota regione himalayana al confine con il Tibet, incontrarono gli abitanti dei villaggi e promisero di tornare per aiutare la comunità. Purtroppo quei piani cambiarono quando Taricone morì in un incidente di paracadutismo nel giugno 2010, a soli 35 anni.

È una storia raccontata nell’arco di 23 anni, attraverso stratificazioni anche emotive, perché sono partita in un modo e sono arrivata altrove. Kasia Smutniak

Anziché lasciare svanire la loro promessa, l’attrice ha lavorato insieme a Kunzom e ai residenti locali per fondare la Ghami Solar School, inaugurata nel 2016. Smutniak ha descritto il documentario come un viaggio di 23 anni attraverso diverse fasi della sua vita. Quello che era iniziato come un’avventura è diventato con il tempo qualcosa di molto più personale.

La figlia scopre i filmati del padre

Forse la parte più toccante di Mustang riguarda Sophie, che narra il documentario dopo aver ritrovato le registrazioni del viaggio originale dei suoi genitori. A 19 anni ha viaggiato autonomamente nella stessa regione, dando a sua madre un ulteriore motivo per riflettere su quanto in fretta crescano i figli.

Curiosa del passato della sua famiglia, Sophie ha persino chiesto dove fosse finita la videocamera di suo padre. Attraverso i filmati ritrovati, due generazioni possono ora riconnettersi con ricordi che altrimenti sarebbero potuti rimanere non visti.

Nel frattempo, Kunzom continua a sostenere la scuola, che ha accolto circa 80 bambini. Purtroppo, il cambiamento climatico e l’esodo delle famiglie dalla regione hanno ridotto il numero degli alunni, sollevando preoccupazioni per il suo futuro.

Un messaggio di speranza e felicità

Lontano dalle convenzionali gossip news, la storia di Smutniak offre una prospettiva diversa su ciò che conta nella vita. Attraverso Mustang, spera che il pubblico scopra come le semplici esperienze quotidiane portino felicità alla comunità himalayana. Questi celebrity updates mettono in risalto il suo impegno oltre al crime stories, in particolare i suoi sforzi per mantenere viva una vecchia promessa.

Prodotto da Fandango insieme a Luce Cinecittà, il documentario ha ricevuto il sostegno dell’Associazione Pietro Taricone e dell’Unione Buddhista Italiana. Dopo la prima al festival, Mustang arriverà nelle sale italiane il 23 novembre, distribuito da Fandango. Più che un’altra uscita di crime stories, il film offre agli spettatori l’occasione di comprendere le persone e le esperienze che hanno plasmato Smutniak in ciò che è oggi.



