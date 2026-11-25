Il glamour di Hollywood è tornato in Italia, portando volti familiari e momenti di moda memorabili sul tappeto rosso. Il Torino Film Festival di quest’anno sta già generando celebrity fashion and style trends, con un famoso duo padre-figlia che attira particolare attenzione. Se segui le entertainment, la serata di apertura ha offerto molta ispirazione per dare una seconda vita ai tuoi capi preferiti. Ancora più toccante è stato il legame familiare mostrato durante una serata che celebrava decenni di successi nel settore dell’crime stories.

Sguardi puntati su Torino

John Travolta, 72 anni, e sua figlia Ella Bleu Travolta, 26, sono arrivati al 44° Torino Film Festival il 24 novembre indossando abiti neri coordinati. Svoltasi al Teatro Regio e condotta da Ambra Angiolini, la cerimonia di apertura ha visto il veterano di Hollywood ricevere il prestigioso Stella della Mole Award dal Museo Nazionale del Cinema.

Vestito con un completo nero, camicia con jabot, spilla con piuma, guanti e occhiali rotondi, la star di Grease ha portato la sua personalità sul tappeto rosso. Accanto a lui, Ella ha attirato l’attenzione con un elegante abito floreale, dando ai follower delle celebrità gossip news molto di cui parlare.

Moda italiana sostenibile

Per l’occasione speciale, la giovane attrice e cantante ha scelto un abito sirena nero della maison italiana Blumarine. Con un alto collo drappeggiato e delicate polsini in trasparenza, l’abito era decorato con fiori ricamati tridimensionali impreziositi da minuscoli dettagli bronzo e dorati.

Interessante notare che Ella aveva già indossato la stessa creazione ai Fashion Trust U.S. Awards a Los Angeles l’8 aprile. La sua decisione di ripeterlo riflette un apprezzamento crescente per il lusso sostenibile. In California lo aveva abbinato a un raccolto morbido con ciocche a incorniciare il viso. Questa volta, una coda alta e lucida, delicati orecchini, anelli d’argento e un trucco radioso hanno dato all’abito familiare una personalità fresca.

Celebrare l’eredità di suo padre

I fan che amano social media gossip potrebbero ricordare un altro momento toccante che ha coinvolto la coppia all’inizio di questo mese. Il 1° novembre, Ella ha consegnato al padre il Cultural Icon Award alla Library of Congress di Washington, D.C.

Così, mentre il mondo celebra un’icona culturale, mio fratello Ben ed io possiamo celebrare il nostro eroe Ella Bleu

Durante il suo discorso, Ella ha elogiato la sua gentilezza, generosità ed entusiasmo per la vita, sottolineando che mentre il mondo lo riconosce come un’icona di Hollywood, lei e suo fratello Ben lo vedono come il loro eroe personale. La loro ultima apparizione è arrivata anche il giorno dopo che John ha festeggiato il 16° compleanno di Ben con un affettuoso tributo su Instagram.

Condividere una passione per l’crime stories

Lontano dal tappeto rosso, il rapporto padre-figlia si estende alla realizzazione di film. Ella ha debuttato come attrice al fianco di John in Old Dogs nel 2009, prima di riunirsi con lui in The Poison Rose un decennio dopo. Più recentemente, l’ha scelta per il ruolo principale del suo esordio alla regia, Propeller One-Way Night Coach. Ella ha rivelato a Cannes a maggio quanto lavorino in modo naturale insieme, condividendo idee e dandosi feedback onesti.

In un mondo in cui il mondo delle celebrità gossip news spesso ruota attorno a dissidi familiari e guardaroba sontuosi, i Travolta hanno offerto qualcosa di piacevolmente diverso: una celebrazione della famiglia, della moda senza tempo e del successo condiviso.



