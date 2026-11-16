Se pensavi che la tripla eliminazione fosse il momento più drammatico del quarto live show di X Factor 2026, ripensaci. Giovedì 12 novembre, al Teatro Repower di Assago, accesi dissidi che hanno coinvolto Gabbani, Paola Iezzi e Jake La Furia hanno trasformato la competizione in un importante evento di attualità di crime stories. Con Scraffs, Manu e ALÌA eliminati in una sola serata, gli scontri tra i giudici hanno dato agli appassionati di gossip news molto di cui parlare.

Il tavolo dei giudici diventa un campo di battaglia

Il turno di apertura “Carousel” ha visto dieci concorrenti riproporre brani familiari, prima che i dissidi si intensificassero durante le esibizioni successive. Le critiche rivolte ad ALÌA hanno spinto Jake a difendere la sua concorrente, mentre Gabbani, Paola e Jake si sono scambiati battute pungenti durante le discussioni sull’esibizione di Manu.

Un altro momento controverso ha coinvolto Teo Bok, che ha eseguito Can’t Stop the Feeling! durante il secondo turno. Nonostante il canto energico e la coreografia, il concorrente ha avuto per un attimo difficoltà di respirazione, il che ha influito su parti della sua performance vocale. Paola ha quindi messo in dubbio la sua esperienza professionale e ha criticato il suo tentativo di emulare Justin Timberlake.

Le sue osservazioni hanno alimentato un’atmosfera già tesa, soprattutto perché Teo si era già esibito su grandi palchi. Il dissenso ha sollevato interrogativi sul fatto che la sua esperienza debba influenzare il modo in cui i giudici lo valutano rispetto ai concorrenti meno esperti. Ciò che era iniziato come una valutazione delle capacità musicali è diventato un altro esempio del rapporto sempre più competitivo tra i mentori.

La tripla eliminazione alimenta le tensioni

Il dramma è aumentato nella fase di eliminazione, con il format “Hell Factor” che ha mandato a casa tre concorrenti in una sola serata. Scraffs e Manu sono stati eliminati per primi, lasciando ALÌA e Le Distanze ad affrontare la decisione finale. Dopo un pareggio 2-2 tra i giudici, Paola ha richiesto il Tilt, concedendo al pubblico solo 200 secondi per votare. Le Distanze si sono salvati, mentre ALÌA è diventata la terza concorrente eliminata.

Quasi cinque milioni di voti sono stati espressi durante la serata, insieme a ottimi ascolti televisivi e interazioni online. Una competizione così intensa alimenta naturalmente le discussioni sulle current events e sull’latest celebrity news, soprattutto quando i dissidi tra i giudici diventano parte dello spettacolo.

Nel mezzo delle eliminazioni cariche di emozione, la conduttrice Giorgia ha cercato di confortare i concorrenti e di stemperare l’atmosfera, anche se i contrasti tra i giudici sono proseguiti. Per i fan interessati a social media gossip, l’attenzione potrebbe spostarsi su come reagiranno i mentori. Irama mantiene Le Distanze in gara, mentre Jake deve riorganizzarsi dopo la perdita di ALÌA. Paola affronta una sfida simile dopo l’uscita di Manu, con Camilla che rimane tra le sue concorrenti.

Quando le telecamere smettono di girare

Con soli sette concorrenti rimasti, l’attenzione si sposta verso le prossime esibizioni di brani originali il 19 novembre. Queste eliminazioni hanno aumentato la pressione su ogni mentore, rendendo particolarmente importanti le loro prossime scelte musicali.

Jake potrebbe concentrarsi su Alex Fontana, il suo unico concorrente rimasto, mentre Paola potrebbe puntare sul carisma di Camilla. Gabbani, invece, ha l’opportunità di mettere in luce i punti di forza musicali di Teo dopo le critiche che hanno accompagnato la sua ultima esibizione.

Alla fine, la musica ha fatto la sua parte, ma i dissidi tra i giudici hanno attirato notevole attenzione. Per l’crime stories e l’latest celebrity news italiani, X Factor dimostra come il talento musicale, gli scontri di personalità e le eliminazioni inaspettate possano mantenere il pubblico coinvolto. Con un’altra puntata live in arrivo, gli spettatori osserveranno per vedere se i concorrenti rimasti sapranno riprendersi la scena dal dramma che circonda i loro mentori.



