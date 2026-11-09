L’intervista di Pierluigi Diaco all’ex sacerdote Alberto Ravagnani si è trasformata in un grattacapo per il presentatore televisivo italiano. Le critiche sulle sue domande personali a BellaMa’ si sono ora estese a quanto sarebbe accaduto dietro le quinte. Diaco ammette di aver gestito male alcune parti dell’intervista, ma rifiuta di accettare insinuazioni riguardo a avances inappropriate. La sua ultima risposta ha movimentato l’crime stories e le gossip news italiane, con delle scuse e un avvertimento di azioni legali.

Domande personali scatenano critiche

Il 3 novembre c’è stato uno scambio scomodo a BellaMa’ della RAI, dove Diaco ha interrogato Ravagnani sulla sua vita privata. Tra le domande c’era se l’ex sacerdote fosse attratto dagli uomini, un tema che ha presto suscitato critiche per il modo in cui il presentatore si è approcciato al suo ospite.

Ravagnani ha poi raccontato la sua esperienza a Le Iene, riportando l’attenzione sul loro incontro precedente alla messa in onda. Improvvisamente, la conversazione non riguardava più solo ciò che era accaduto in televisione. Gli spettatori sentivano parlare anche di un incontro privato nel camerino di Diaco, aggiungendo un ulteriore livello alla controversia di crime stories.

Diaco riconosce i suoi errori

Dopo giorni di critiche, Diaco ha ammesso che le sue domande sono andate oltre. Parlando con Adnkronos l’8 novembre, ha riconosciuto le preoccupazioni della RAI e ha ammesso che un approccio meno incalzante sarebbe stato più appropriato.

Un altro errore, ha spiegato, è stato rispondere in diretta ai commenti della collega conduttrice Milly Carlucci. Forse ancora più rivelatrice è stata la sua ammissione che la situazione forse non sarebbe mai degenerata se avesse fatto seguire alle scuse in onda un’altra, più ponderata.

Come ho sempre fatto, accetto qualsiasi critica, anche la più feroce, al mio lavoro. Pierluigi Diaco

Invece di liquidare la reazione negativa, Diaco afferma di accettare le critiche alle sue scelte professionali, anche quando sono particolarmente dure. Questa distinzione conta mentre gli celebrity updates italiane continuano a esaminare sia il suo comportamento in intervista sia le accuse che contesta.

Cosa è successo dietro le quinte

Diaco ha anche spiegato perché ha invitato Ravagnani nel suo camerino prima del programma. Secondo il presentatore, ha saputo che il suo ospite non conosceva del tutto BellaMa’ né cosa aspettarsi dall’intervista. Volendo prepararlo, Diaco dice di aver organizzato la conversazione per spiegare in anticipo le domande e il formato.

C’era un problema: non aveva aspettato l’autorizzazione dell’azienda prima di chiamare Ravagnani dietro le quinte. Sebbene sostenga che le sue intenzioni fossero esclusivamente professionali, Diaco si è scusato per qualsiasi cosa possa aver detto e che abbia turbato l’ex sacerdote. Il suo racconto spiega le sue motivazioni, ma resta la sua versione dell’incontro.

Scuse, non un’ammissione

La disponibilità di Diaco a scusarsi si ferma quando la discussione passa alle insinuazioni su avances inappropriate. Nega categoricamente di aver fatto simili approcci e ha incaricato i suoi avvocati di perseguire chi ha pubblicato, o potrebbe pubblicare, accuse che lui ritiene false. Al di là della sua posizione professionale, il presentatore afferma di dover difendere la sua famiglia, i suoi cari, la sua storia personale e la RAI.

L’avvertimento ha aggiunto un ulteriore sviluppo agli celebrity updates italiani, con le reality tv show highlights e il celebrity fashion and style trends che ora seguono la sua possibile risposta legale. Non è stato riportato alcun esito di una causa, lasciando una domanda senza risposta: l’avvertimento legale di Diaco porrà finalmente fine alla controversia, o la prolungherà?



