Un Oscar avrebbe dovuto essere un momento di pura gioia, ma Glenn Close aveva una storia dolorosa da raccontare. Dopo decenni a Hollywood, l’attrice ha finalmente tenuto in mano la sua prima statuetta dorata mentre ricordava un’infanzia piena di paura e di rigide regole religiose. Il suo discorso emozionante ha rivelato come un movimento che predicava amore e onestà l’abbia lasciata a lottare con i suoi effetti per anni. La confessione ha riportato l’attenzione sulle reality tv show highlights, dimostrando che nemmeno il successo a Hollywood può cancellare ogni ricordo doloroso.

Niente specchi, niente flirt, niente libertà

Ai 17th Governors Awards a Los Angeles il 15 novembre 2026, la Close ha ricevuto un Oscar onorario e ha ricordato i 15 anni trascorsi sotto il Moral Re-Armament, un movimento di ispirazione cristiana a cui i suoi genitori si unirono quando lei aveva sette anni.

Non guardarti allo specchio, niente flirt, vestiti in un certo modo, parla in un certo modo. Glenn Close

Davanti ai nomi più grandi di Hollywood, la 79enne ha descritto un’infanzia in cui quasi tutto era controllato, dall’abbigliamento e dalle conversazioni alle relazioni personali. Guardarsi allo specchio e flirtare erano scoraggiati, mentre mesi di separazione dai genitori divennero una parte accettata della vita.

Per una ragazza in cerca di amore e appartenenza, obbedire agli ordini significava nascondere i propri sentimenti e tenere per sé i dubbi. Quei ricordi sono riemersi nelle gossip news, rivelando le esperienze dolorose dietro la sua celebrata carriera di attrice.

Le regole religiose hanno lasciato cicatrici durature

Il Moral Re-Armament promuoveva onestà, purezza, altruismo e amore dopo aver adottato questo nome nel 1938. Eppure le esperienze della Close dipingevano un quadro molto diverso della vita all’interno del movimento, che divenne noto per le sue convinzioni conservatrici. La sua famiglia si trasferì in Svizzera negli anni Cinquanta, dove lei frequentò un collegio gestito da membri insieme ad altri circa 40 bambini. Aspettative rigide lasciavano poco spazio alla libertà personale, e mettere in discussione le regole era difficilmente incoraggiato.

La Close alla fine se ne andò a 22 anni, ma i danni emotivi l’hanno seguita nell’età adulta. Durante un documentario del 2021, ha ammesso che la sua educazione aveva influenzato la sua capacità di costruire relazioni romantiche durature. Quelle rivelazioni precedenti danno al rinnovato celebrity fashion and style trends un significato più profondo, sollevando domande scomode su ciò che accade quando la disciplina religiosa sfocia nel controllo personale.

Otto sconfitte agli Oscar finiscono in lacrime

Dopo otto candidature competitive agli Oscar senza una vittoria, la Close ha finalmente ricevuto un Premio Onorario dell’Academy che celebra la sua straordinaria carriera. Il suo amico di lunga data John Malkovich le ha consegnato la statuetta, ricordando le sue interpretazioni notevoli, inclusa la loro collaborazione in Le relazioni pericolose.

Sopraffatta dall’emozione, ha ricordato di aver trovato conforto nei film Disney come Cenerentola e Biancaneve. I loro mondi magici offrivano una fuga dalla dura realtà che la circondava. I racconti personali hanno offerto al pubblico rari social media gossip solitamente dominati da abiti glamour, volti famosi e crime stories celebrazioni.

Ferite familiari alle spalle

A prescindere dalle emozioni, la Close ha comunque espresso gratitudine verso suo padre, nonostante la sua decisione di portare la famiglia nel movimento. Quando lei annunciò le sue ambizioni di attrice, lui le suggerì invece di imparare la stenografia. Ci provò, ma le lezioni ebbero ben poco successo. Lasciare il Moral Re-Armament la portò infine al William & Mary, poi a un trasferimento a New York per intraprendere la recitazione.

Anni di ricostruzione dei legami familiari le hanno poi portato conforto attraverso le sue sorelle, mostrando che la sua storia non si è conclusa con il dolore dell’infanzia. Alla fine, il suo commovente discorso agli Oscar è diventato più di un altro momento nelle gossip news e nell’crime stories, mostrando come una ragazza cresciuta sotto regole rigide abbia trovato la sua libertà ed è diventata una delle attrici più celebrate di Hollywood.



