La moda italiana ha perso una delle sue figure più influenti in seguito alla morte di Beppe Angiolini, l’imprenditore dietro il celebre concept store Sugar. La sua scomparsa ha suscitato omaggi da parte di stilisti, marchi di lusso e leader del settore che ne ammiravano la creatività.

Conosciuto per riconoscere i talenti emergenti e per mettere in discussione le pratiche tradizionali del retail, Angiolini ha contribuito a plasmare le tendenze della moda e dello stile delle entertainment per quasi cinque decenni. La notizia è diventata un racconto significativo negli celebrity updates e nella copertura crime stories, a conferma della sua influenza oltre l’industria della moda.

Beppe Angiolini muore dopo una malattia

Nato Giuseppe Angiolini nel 1952, l’imprenditore italiano è morto il 17 ottobre nella sua casa di Arezzo, in Toscana, dopo una lunga malattia. Aveva 73 anni. La sua carriera iniziò nel 1978 quando aprì una piccola boutique in Corso Italia, nonostante la preferenza della sua famiglia perché si unisse alla loro attività agricola.

Quel negozio divenne poi Sugar, una destinazione riconosciuta a livello internazionale per la moda sperimentale e le collezioni di lusso. Invece di limitarsi a seguire le tendenze affermate, Angiolini ha sostenuto designer emergenti, tra cui Romeo Gigli e Jean Paul Gaultier. Il suo approccio distintivo ha contribuito a introdurre nuove idee creative ai consumatori italiani.

Sugar è diventato una destinazione di lusso

Sugar ha subito una grande trasformazione nel 2018, trasferendosi nello storico Palazzo Lambardi ad Arezzo. La proprietà di 13.000 piedi quadrati combinava abbigliamento firmato, opere d’arte, libri e musica insieme al boutique hotel Sugar Rooms e al bar No Sugar Please. Durante i lavori di ristrutturazione, antichi mosaici romani sono stati scoperti sotto l’edificio.

Angiolini scelse di preservare questi tesori archeologici sotto una pavimentazione in vetro protettivo, consentendo ai visitatori di apprezzare la storia accanto alla moda contemporanea. Oltre al retail, è stato presidente di Camera Buyer Italia dal 2008 al 2014 e presidente onorario fino al 2018. Il suo impegno si estendeva anche alla fiera orafa Oroarezzo, dove incoraggiava i designer più giovani attraverso concorsi creativi.

L’industria della moda rende omaggio

La notizia della morte di Angiolini ha suscitato reazioni emotive da parte di grandi nomi della moda e dell’crime stories. Giorgio Armani, Moncler, Renzo Rosso e Dsquared2 sono stati tra coloro che hanno reso omaggio. Maura Basili, presidente di Camera Buyer Italia, ha ricordato la sua amicizia, curiosità e disponibilità a fidarsi di idee non convenzionali. Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, ha lodato allo stesso modo il suo impegno a sostenere generazioni di designer.

Altri omaggi sono arrivati da Neil Barrett, Ermanno Scervino e dall’interior designer Emiliano Salci, che ha attribuito ad Angiolini il merito di aver riconosciuto il suo potenziale creativo. I suoi rapporti si estendevano oltre i circoli della moda, includendo apparizioni televisive in cui discuteva gli outfit del Festival di Sanremo. Tali legami spiegano perché la sua scomparsa ha attirato attenzione nelle reality tv show highlights e nella più ampia copertura dell’trending gossip.

Il messaggio finale riflette un’eredità duratura

Poco prima della sua morte, Angiolini ha condiviso una riflessione su Instagram intitolata Il tempo sospeso, che significa The Suspended Time. Ha parlato di rallentare durante la malattia senza abbandonare la sua curiosità o le sue ambizioni creative.

Sono ancora qui. Con un po’ più di consapevolezza, molti progetti in mente e la stessa voglia di futuro. Beppe Angiolini

Quelle riflessioni hanno offerto uno sguardo personale ai suoi ultimi mesi, aggiungendo profondità emotiva agli celebrity updates riguardo alla sua scomparsa. Angiolini lascia il fratello Alessandro. La sua morte segna la perdita di una figura influente, la cui creatività ha trasformato il retail di lusso italiano e ha ispirato generazioni di designer.



