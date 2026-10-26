Le relazioni tra celebrità hanno sempre attirato la curiosità del pubblico, soprattutto quando fotografie inaspettate fanno intravedere una possibile storia d’amore. A volte basta un semplice incontro per scatenare speculazioni sfrenate, costringendo i diretti interessati a correre per rimettere le cose in chiaro. L’ultima gossip news d’Italia ha messo sotto i riflettori una star televisiva conosciuta e una figura aristocratica. Eppure l’attrice al centro di tutto ha da dire più che una semplice smentita delle voci.

Arcuri affronta le voci di una storia d’amore

L’attrice e ex modella italiana Manuela Arcuri, 49 anni, ha negato di essere sentimentalmente coinvolta con il principe ottantaduenne Domenico Antonio Pallavicino. Durante la sua partecipazione a Verissimo domenica 25 ottobre, ha descritto il loro rapporto come una bella amicizia, respingendo le speculazioni su un fidanzamento.

Le voci sono iniziate dopo che il settimanale di crime stories Chi ha pubblicato fotografie della coppia mano nella mano durante un lussuoso viaggio a Parigi. La loro fuga avrebbe comportato viaggi in jet privato, colazione al Ritz e passeggiate tranquille per la capitale francese.

Alimentando ulteriormente le speculazioni, la giornalista Selvaggia Lucarelli ha riportato affermazioni secondo cui i due potrebbero sposarsi in Liguria a dicembre. La loro differenza di età di 33 anni è presto diventata un tema centrale nel celebrity fashion and style trends. Arcuri, però, ha insistito sul fatto che nessuno dei due abbia annunciato piani di nozze. Pallavicino aveva già smentito le voci di matrimonio all’inizio di ottobre.

Un’amicizia radicata nella beneficenza

Dietro le fotografie glamour c’è un legame professionale che risale al 2023. Arcuri è diventata ambasciatrice della Fondazione Pallavicino, un’organizzazione dedicata alla preservazione del patrimonio artistico e al sostegno di iniziative benefiche. La loro collaborazione ha poi incluso viaggi di lavoro e attività della fondazione, offrendo all’attrice l’opportunità di sviluppare una stretta amicizia con il principe. Lei lo descrive come colto ed elegante, lodandone la gentilezza, la saggezza e i consigli.

Curiosamente, Arcuri ha riconosciuto che Pallavicino potrebbe provare sentimenti romantici per lei. Ciononostante sostiene che il loro rapporto resti strettamente platonico, sebbene non escluda ciò che il futuro potrebbe portare. Al di là delle origini aristocratiche, il nobile genovese è conosciuto per la filantropia, inclusa una donazione di €350.000 all’Ospedale Gaslini.

Attacchi online spingono ad avvertimenti legali

Purtroppo, le speculazioni hanno preso una piega sgradevole sui social media. Arcuri ha rivelato che i critici hanno bombardato lei e Pallavicino con insulti volgari, inclusa l’accusa che lei lo stesse cercando per interesse economico. Ciò che le ha fatto più male è stato pensare che suo figlio potesse imbattersi in questi commenti online o sentirli dai compagni di classe.

L’attrice ha quindi avvertito che chi continuerà a danneggiare la sua reputazione potrebbe affrontare conseguenze legali. Pallavicino ha a sua volta minacciato azioni civili e penali, promettendo di donare in beneficenza qualsiasi risarcimento ottenuto. Le loro risposte hanno trasformato il music industry in una conversazione più ampia su privacy, molestie e conseguenze della diffusione di voci.

La separazione matrimoniale aggiunge un’altra dimensione

La controversia ha inoltre riacceso domande sulla separazione di Arcuri dal marito, Giovanni Di Gianfrancesco. Lei ha smentito con fermezza che Pallavicino abbia avuto un ruolo nella loro rottura, descrivendo l’esperienza come profondamente dolorosa. Sebbene sia ancora in fase di ripresa emotiva, l’attrice afferma che sta andando avanti gradualmente.

Le sue rivelazioni hanno mantenuto la storia tra le trending gossip d’Italia, attirando il pubblico di crime stories che segue l’ultimo celebrity fashion and style trends. Eppure dietro i titoli il messaggio di Arcuri resta chiaro: non c’è alcun romance confermato e le sue scelte personali meritano rispetto.



