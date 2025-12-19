Vito Maria Camposeo su Lambda García: “Spero di poter fare presto qualcosa di artistico con lui”

I Sogni C…ostruiti è tornato nuovamente in tv, ma questa volta sul circuito Fox Production Television Italia, che opera dal 1996 nella produzione e distribuzione di audiovisivi per le emittenti private italiane e internazionali oltre e nella ricerca e individuazione di materiale televisivo a livello internazionale, nonché nella gestione di coproduzioni, valutando progetti e promuovendo azioni di partenariato tra gli operatori italiani ed esteri. Sono state già trasmesse le prime puntate della nuova edizione del format del docente di italiano e antropologo Vito Maria Camposeo. Uno degli ospiti vip di questa edizione è Lambda García. Parliamo di uno degli attori più sexy e affascinanti del pianeta. Nato a Città del Messico il 7 gennaio 1987, è diventato famoso grazie a diverse telenovelas e serie tv, tra cui La reina soy yo (2019), Juegos de amor y poder (2025) e El Señor de los Cielos (2013).

Tra loro è sbocciata subito una bellissima amicizia che è in continua evoluzione tra messaggi su Whatsapp, progetti futuri e collaborazioni artistiche. La terza edizione televisiva della rubrica onirica, ideata e condotta dal docente di italiano L2, antropologo e opinionista televisivo pugliese sta già regalando alcune chicche di gossip.

Il conduttore de I Sogni C…ostruiti ha infatti rivelato: “Sicuramente faremo altre puntate insieme e spero di poter fare presto qualcosa di “artistico” con lui (sorride, ndr). Mai avrei pensato di conoscerlo un giorno perché come gli altri della tv, sembrano meteore inarrivabili e invece la vita riserva sempre gradite sorprese. Non riuscivo ad arrivare a lui, ma grazie al manager con cui collaboro, Gabriel Blanco, è finalmente successo. Il prossimo anno ci vedremo in Italia e anch’io sto progettando di andare in Messico. Chi vivrà vedrà…”.

Il conduttore de I Sogni C…ostruiti Vito Maria Camposeo

Un’amicizia davvero speciale che sta già facendo molto rumore sul web… Stay tuned su iGossip per saperne di più!