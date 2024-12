Il 13 dicembre ad Albenga una serata speciale con Carmen Russo

Si terrà venerdì 13 dicembre l’attesissima cena spettacolo presso l’ADMIRAL Bingo di Albenga. Una serata imperdibile, parte di una serie di iniziative che nei prossimi mesi interesseranno molte delle sale ADMIRAL in tutta Italia.

L’evento porterà in città una delle protagoniste più amate del piccolo schermo, la ballerina, attrice, showgirl e icona di stile Carmen Russo, special guest della serata e nuovo volto del brand ADMIRAL.

Albenga, appuntamento alla Cena spettacolo ADMIRAL con Carmen Russo



Carmen Russo raggiungerà l’ADMIRAL Bingo di via Italia ad Albenga per una cena spettacolo che si preannuncia all’insegna del divertimento. Per l’occasione, la gaming hall Albenga si trasformerà infatti in un palcoscenico ricco di intrattenimento e buon cibo: un mix imperdibile e in grande stile, impreziosito dall’atmosfera che da sempre contraddistingue le sale ADMIRAL.

La serata delizierà i palati dei presenti con una notevole varietà di raffinate proposte culinarie e sarà allietata dalla musica live di Antonio delle Donne, cantante, presentatore, imitatore e cabarettista, da diversi anni protagonista della scena musicale in moltissimi programmi tv.

L’obiettivo, ancora una volta, sarà l’intrattenimento di qualità, in una cena spettacolo ricca di classe e in perfetto stile ADMIRAL. L’evento sarà infatti a ritmo di musica, tra leggerezza, eleganza e buon cibo, ed è destinato ad accompagnare tutti i presenti in una notte all’insegna dell’esclusività.

E sarà anche l’occasione, per Carmen Russo, di incontrare tutti i suoi fan: la celebre showgirl porterà tutta la sua energia per una serata piena di divertimento, ancora una volta destinata a lasciare il segno.

L’iniziativa replicherà infatti il successo dell’evento ADMIRAL dello scorso novembre a Bologna, quando Carmen Russo, madrina della serata inaugurale, ha incantato e intrattenuto i fan con il consueto taglio della torta. A sorpresa, presente all’evento di Bologna, anche il marito della showgirl, il ballerino, coreografo Enzo Paolo Turchi, celebre “ex gieffino” reduce dalla recente avventura nella casa del Grande Fratello Vip.





Carmen Russo testimonial ADMIRAL tra accoglienza, eleganza e unicità



La presenza di Carmen Russo all’evento di Albenga si inserisce in quello che è stato definito dalla società come un nuovo capitolo delle sale ADMIRAL. La scelta della celebre showgirl come testimonial delle gaming hall riflette infatti la volontà di puntare su un personaggio non solo amatissimo dal grande pubblico, ma noto anche per il suo carisma, l’ospitalità, la classe e l’irrefrenabile energia; valori perfettamente in linea con la filosofia di ADMIRAL, che fa dell’eccellenza e dell’accoglienza i principi cardine del suo operato.

ADMIRAL, del resto, si distingue da sempre per i valori che contraddistinguono un’offerta di gioco di alto livello. Consapevole dell’importanza di assicurare un intrattenimento dagli standard qualitativi elevati, l’azienda si impegna costantemente a garantire un ambiente di classe in cui l’ampia varietà di proposte di gioco si coniuga con l’accoglienza, la sicurezza, la responsabilità e non ultimo la memorabilità di un’esperienza da ricordare.

È con queste premesse che Carmen Russo sarà la madrina di moltissimi altri eventi che, da qui ai prossimi mesi, accenderanno tutte le sale ADMIRAL del Paese. Dopo la serata di Bologna e la cena spettacolo ormai imminente ad Albenga, sono già in programma numerosi appuntamenti che toccheranno diverse gaming hall in tutta Italia.

Per non perdere neanche un evento e tenersi informati su tutte le serate esclusive previste nei prossimi mesi, è possibile seguire il profilo Instagram di Carmen Russo o i canali social dell’azienda, presente su Facebook, con la pagina ufficiale Admiral Lifestyle, e su Instagram, con il profilo Admiral.lifestyle.

Naturalmente, la cena spettacolo prevista all’ADMIRAL Bingo di Albenga con Carmen Russo è una serata destinata a tutti: dai clienti abituali della gaming hall ai semplici curiosi e appassionati.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è gradita la prenotazione. L’appuntamento è per venerdì 13 dicembre, a partire dalle 18.00, presso l’ADMIRAL Bingo di via Italia, n° 35 ad Albenga.