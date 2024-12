Chi è Dario Maltese? Età, altezza, biografia, famiglia e vita privata del giornalista

Chi è Dario Maltese? Quanti anni ha? Ha figli? Ha una pagina su Wikipedia? Il volto noto del TG5 ha ricevuto nel 2003 il Premio Ischia internazionale di giornalismo – Miglior giornalista under 35, Testate online. Nel 2023 ha pubblicato l’opera intitolata Les italiens. Storie e incontri con talenti italiani che hanno conquistato la Francia per la Rizzoli. Ora conosciamolo meglio, scoprendo età, altezza, biografia, famiglia e vita privata del giornalista e conduttore televisivo di Mediaset.

Chi è Dario Maltese? Biografia e vita privata del giornalista

Dario Maltese è nato il 13 febbraio 1977, sotto il segno zodiacale dell’Acquario, a Erice in provincia di Trapani. I dati relativi al suo peso e altezza non sono stati resi noti. Chi è il padre di Dario Maltese? Scomparso il 30 dicembre 2022, il papà del giornalista si chiamava Benedetto Maltese. Ha un fratello di nome Curzio e una sorella di nome Cinzia. Quest’ultima, giornalista sportiva Rai, è venuta a mancare nel 2002. Dario è cresciuto a Castellammare del Golfo, dove ha frequentato il liceo Classico. Dopo aver conseguito la maturità classica si è trasferito a Roma, laureandosi in Scienze Politiche alla Luiss Guido Carli.

Ha una pagina su Wikipedia ed è molto presente sui social network, in particolar modo su Twitter, Instagram e Facebook. Ha una moglie e dei figli? Di chi è compagno oppure è solo fidanzato? In realtà sulla sua vita privata non si sa praticamente nulla, poiché ha sempre tenuto mantenere lontano i suoi affetti più cari dai riflettori mediatici.

Chi è Dario Maltese? Carriera del giornalista

Dal 2000 è approdato a Mediaset, dove ha inizialmente lavorato nelle redazioni online. Dal 2006 si è occupato di Esteri nella redazione del TG5. Attualmente conduce l’edizione delle 20 del telegiornale più seguito di Mediaset, dopo aver condotto le edizioni della notte e quella delle 13.

Da cronista, Maltese ha seguito per il TG5 anche grandi eventi di costume, come i due ultimi Royal Wedding di Gran Bretagna, mentre, da inviato ha seguito diversi casi di cronaca internazionale come Brexit, il referendum in Scozia e Catalogna, le elezioni negli Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Spagna e Grecia, e gli attentati terroristici a Charlie Ebdo, Bataclan, Bruxelles, Nizza, Londra, Berlino e al Museo del Bardo a Tunisi.

Proprio com’è già successo alla sua collega del TG5 Cesara Buonamici, scelta come opinionista fissa al Grande Fratello 2023/2024 anche Dario Maltese è stato scelto come opinionista di un altro reality show: l’Isola dei famosi 2024 condotta dal personaggio tv ed ex deputata di Rifondazione Comunista Vladimir Luxuria. Non è l’unico opinionista fisso de L’Isola dei famosi, dato che c’è anche l’imprenditrice ed ex moglie di Paolo Bonolis Sonia Bruganelli.