Chi è Aras Senol? Età, data di nascita, altezza, biografia e fidanzata del vincitore dell’Isola dei famosi 2024

Chi è Aras Senol? L’attore turco è diventato noto nel nostro Paese per aver interpretato il ruolo di Cetin nel seguitissimo e fortunatissimo serial televisivo turco Terra amara. Il 5 giugno 2024 ha vinto la diciottesima edizione del reality show su Canale 5, L’Isola dei famosi 2024. Secondo classificato Samuel Peron, terzo Edoardo Stoppa. A seguire, la contessa Alvina, il modello Artur Dainese e il già trionfatore di MasterChef Edoardo Franco. Ora conosciamolo meglio scoprendo età, altezza, data di nascita, biografia e fidanzata.

Chi è Aras Senol? Biografia e carriera dell’attore

Aras Senol è nato a Istanbul il 4 luglio 1993. Il suo segno zodiacale è il Cancro ed è alto 1 metro e 82 centimetri. Laureato in Belle arti all’Università di Yeditepe, prima di approdare nella soap Terra Amara, per la quale ha recitato dal 2018 al 2022 nel ruolo di Cetin Cigerci, ha lavorato a teatro ed è un ex atleta. Dopo il successo riscontrato in patria la telenovela è doppiata in diverse lingue e distribuita anche all’estero diventando molto popolare.

Il 5 giugno 2024 ha trionfato all’Isola dei famosi 2024, condotta da Vladimir Luxuria con Sonia Bruganelli e Dario Maltese come opinionisti fissi. Questa è risultata essere l’edizione meno vista di sempre dell’Isola dei Famosi che non è piaciuta molto a Pier Silvio Berlusconi per via dei contenuti, del cast e dagli ascolti tv. L’attore classe 1993 ha vinto un montepremi di 100mila, la cui metà sarà devoluta in beneficenza alla fondazione in memoria di Giulia Cecchettin: «Ho incontrato Giulio Cecchettin a Verissimo e lì ho sentito la sua storia. Anche il mio Paese soffre per la piaga della violenza sulle donne. Allora, voglio dedicare questo premio alla memoria Giulia Cecchettin». Il suo profilo Instagram è @arassenol a cui sono iscritti oltre 250mila followers.

Chi è Aras Senol? Vita privata dell’attore

Ad inizio marzo 2024 è stato ospite di Verissimo da Silvia Toffanin insieme alla sua fidanzata Eylul Sahin, della quale si è detto profondamente innamorato: «Vorremmo stare insieme per tutta la vita. Non importa dove, in quale parte del mondo, se in una casa grande o piccola, l’importante è stare insieme».