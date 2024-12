Chi è Elenoire Casalegno? Età, altezza, origini, figlia, oggi, compagno e Isola dei famosi

Chi è Elenoire Casalegno? Quanti anni ha? Quali sono le sue origini? Ha una figlia? Dove vive? Elenoire Casalegno è una delle showgirl e conduttrici televisive più famose e popolari del jet set nazionale. Ha iniziato la sua carriera come modella grazie alla sua bellezza e alla sua altezza. Ora conosciamola meglio, scoprendo età, peso, biografia, carriera, amori e vita privata della presentatrice televisiva e showgirl.

Chi è Elenoire Casalegno? La biografia e la vita privata

Elenoire Casalegno è nata il 28 maggio 1976, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, a Savona da una famiglia di origini torinesi. Alta 1 metro e 83 centimetri, Elenoire si è dedicata alla pallavolo, sport che ha praticato anche a livello agonistico, durante la sua gioventù. Ha diversi tatuaggi sul suo corpo. Lei è una grande tifosa dell’Inter.

Per quanto riguarda la sua vita privata, tra il 1990 e il 1997 è stata legata al critico d’arte e politico Vittorio Sgarbi. Dal 1997 al 1999 ha avuto una relazione con il rapper J-Ax. Il 22 novembre 1999 è diventata mamma per la prima volta di Swami Anaclerio, nata dalla relazione con DJ Ringo, nome d’arte di Rocco Maurizio Anaclerio.

Nel 2001 ha avuto una storia con il cantante e personaggio tv Francesco Facchinetti. In seguito, ha avuto una breve liaison con l’imprenditore Matteo Cambi. Dal 2002 al 2009 ha avuto una liaison con il cantante Omar Pedrini. Nel 2014 si è unita in matrimonio con l’ex direttore di Rete 4, Sebastiano Lombardi. Si sono separati nel 2017. Dal 2019 è impegnata in una storia d’amore con un broker finanziario di nome Andrea. I due hanno una liaison a distanza: lei vive a Roma e lui risiede a Milano.

Facebook, Instagram e Twitter sono i canali ufficiali su cui poter seguire più da vicino Elenoire Casalegno.

Chi è Elenoire Casalegno? La carriera

Dopo il concorso per aspiranti modelle The Look of The Year, ha debuttato in TV alla conduzione del programma Jammin. Nel 1998 ha fatto un cameo nel film Paparazzi. Nei due anni successivi ha affiancato Raimondo Vianello alla guida di Pressing. Nel 2001 ha posato per il calendario di Maxim e l’anno successivo ha presentato il Festival di Castrocaro. Spesso protagonista di tournée con la commedia teatrale e in tv come opinionista e ospite.

Tra il 2010 e il 2011 ha condotto il programma Saturday Night Live from Milano. Dal 2014 al 2016 è stata inviata del programma Mistero. Nel 2016 ha partecipato per beneficenza al quiz Caduta libera. Ha partecipato come concorrente alla prima edizione italiana del Grande Fratello VIP. Dal 2019 al 2020 ha condotto il programma Vite da copertina – Tutta la verità su… in onda su TV8.

Nel 2024 è nel cast fisso dell’Isola dei famosi di Vladimir Luxuria come inviata in Honduras.