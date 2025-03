Capelli colorati? Scegliete il balsamo migliore

Come mantenere nel migliore dei modi i capelli colorati? Come ottenere e mantenere una tonalità che possa essere viva e duratura? Sempre più persone scelgono un colore diverso dei capelli rispetto all’originale. Come preservarlo?

La scelta del balsamo adatto è davvero importante e fondamentale per la cura dei capelli tinti. Bisognerà cercare un balsamo per capelli tinti che possa soddisfare le singole esigenze e che possa prendersi cura del cuoio capelluto nella maniera ideale. Il processo della tintura dei capelli vede l’apertura della cuticola proprio per far entrare il colore e lo stesso vale per la decolorazione. Gli esperti tengono sempre a precisare come i capelli che vengono trattati in maniera chimica risultano più sensibili alla secchezza rispetto a quei capelli che vengono denominati vergini.

Usare un balsamo per capelli colorati e tinti risulta così fondamentale: il balsamo moralizzante sigilla il colore preservando proprio l’aspetto dei capelli tinti; si avrà una un’idratazione e nutrizione dei capelli rigogliosi e sani; si avranno capelli molto lucenti e morbidi allo stesso tempo e soprattutto eviterà l’aspetto antipatico dell’aggrovigliamento degli stessi. Ma in che modo va utilizzato questo balsamo per i capelli e quando? Se si vuole mantenerli vivi quando sono completamente tinti, se si vuole far durare maggiormente la tinta semi permanente e per coprire ovviamente i capelli bianchi con una copertura uniforme e anche ricca allo stesso tempo. Come scegliere il balsamo per capelli colorati migliore?

Il balsamo per capelli colorati adatto dovrà combatte lo sbiadimento perché alcuni prodotti potrebbero lasciare una nota di colore ogni lavaggio, dovrà idratare davvero in profondità proprio perché i capelli tinti necessitano di questo per combattere la secchezza e infine dovrà proteggere gli effetti dell’acqua dura. Perché? Perché i minerali presenti dell’acqua dura possono opacizzare il capello e velocizzare lo sbiadimento del colore. Ci sono alcuni ingredienti specifici che contribuiscono in maniera importante a mantenere i capelli vivi e anche morbidi: il carbone, la vitamina C o anche l’aceto di miele.

Due tipi di balsamo infine sono ottimi vari capelli tinti: il balsamo che protegge il colore con ingredienti propriamente adatti alla preservazione del colore come gli estratti vegetali o anche quelli che possono includere i filtri UV e poi il balsamo che deposita il colore, adatti alla nutrizione del capello e a colorarlo leggermente durante ogni lavaggio, rendendolo più vivo e più vivace. Un esempio che possa far meglio comprendere quanto detto? Il balsamo per i capelli castani può dare nuova linfa al colore proprio castano dei capelli invece un balsamo che si rifà alle tonalità del viola è ideale per mantenere i toni biondi perché neutralizza le tonalità arancioni e gialle. Avete deciso quale di balsamo è adatto al colore dei vostri capelli? Preservateli nel modo adatto scegliendo un prodotto che li possa valorizzare ancora di più. Una sorta di biglietto da visita della vostra personalità!