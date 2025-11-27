Osvaldo Supino sbanca in Inghilterra con il suo nuovo singolo Afterglow, piazzandosi al 1° posto nella classifica delle “LGBTQ Music Chart”. Nel video-pubblicato sui social network dove ringrazia il suo fan club, Supino esplode di felicità “Ce l’abbiamo fatta!”.

Il videoclip di Afterglow del resto, è sicuramente tra più intensi della sua carriera, si ispira all’estetica del film Melancholia di Lars von Trier, intrecciando immagini sospese tra sogno e realtà: tra paesaggi pugliesi e visioni metaforiche, Supino attraversa le «macerie del passato» per trasformarle in bellezza, regalando al pubblico un finale dal tono dolce e luminoso.

Il risultato rappresenta non solo un traguardo personale per l’artista di Torremaggiore, ma anche un segnale di visibilità e riconoscimento per la musica italiana indipendente all’estero. Supino, infatti, da anni porta la sua Puglia in giro per il mondo grazie alla sua discografia in inglese, spagnolo, italiano e francese, e ad una presenza mediatica internazionale.

OSVALDO SUPINO SI RACCONTA A IGOSSIP.IT: INTERVISTA AL CANTANTE

Tra i riconoscimenti del cantante Osvaldo Supino annoveriamo tre nomination ai BT Digital Music Awards (Regno Unito), due ai Laiffa Awards (Los Angeles), il Premio UNICEF, il Premio MEI come artista rivelazione, il Chicago Awards, il Latinos Celebrities Award di Miami e il Premio Roma Videoclip. In Italia è celebrato come “orgoglio pugliese nel mondo” e figura tra i pochi artisti italiani ad essere stato intervistato dalla CNN. Ha inoltre riportato l’Italia al prestigioso Festival de Viña del Mar in Cile dopo nove anni di assenza.

Con questo nuovo successo in Inghilterra, Supino difende con forza la prestigiosa nomina ricevuta dalla Regione Puglia come “Orgoglio pugliese nel mondo”, ma non si ferma affatto. Proprio in queste ore ha annunciato la pubblicazione del suo primo singolo in portoghese “O’ Unico” in uscita il 2 dicembre. Perchè come lui afferma “non mi guardo mai indietro e tutto ciò che ricevo alimenta sempre più il mio entusiasmo per nuove sfide”.