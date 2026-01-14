Mister Talent of Italy 2026 parte con il piede giusto e con un tris di giudici che promette scintille. Gennaro Lillio, Loredana Fiorentino e la new entry Alfonso D’Apice sono i protagonisti delle nuove registrazioni televisive, in programma a Bari, che daranno ufficialmente il via alle prime puntate del nuovo anno del format firmato GR Show e guidato da Kevin Dellino.

Un ritorno molto atteso, che arriva dopo mesi di messa in onda continua e di crescente attenzione da parte del pubblico e delle emittenti che trasmettono il programma ormai ininterrottamente da luglio, confermandone il successo già alla sua prima stagione.

Tre giudici, tre personalità, un solo obiettivo: scoprire il talento

A dare carattere e identità al programma è soprattutto il suo parterre di giudici, capace di unire esperienza, visibilità e appeal mediatico.

Gennaro Lillio, modello, attore e testimonial, rappresenta oggi uno dei profili più completi del panorama entertainment italiano. Dalla moda ai reality, passando per cinema e fiction, Lillio porta in giuria competenza, carisma e una forte capacità di riconoscere il potenziale scenico dei concorrenti.

Gennaro Lillio – Foto: Facebook ufficiale del modello e attore

Accanto a lui, Loredana Fiorentino, presenza elegante e incisiva, da anni legata al mondo dello spettacolo e del lifestyle. Il suo sguardo attento alle dinamiche comunicative, all’immagine e alla personalità rende il suo ruolo centrale nel percorso di crescita dei talenti in gara.

La prima vera novità del 2026 è però Alfonso D’Apice, new entry tra i giudici. Giovane, diretto e molto seguito sui social, Alfonso rappresenta il punto di contatto con le nuove generazioni. Il suo approccio fresco e contemporaneo arricchisce il format, offrendo un giudizio immediato e in sintonia con il linguaggio del pubblico più giovane.

Bari apre il nuovo anno televisivo

Le registrazioni di Bari, ospitate presso l’ Hotel Parco dei Principi di Bari Palese, segnano ufficialmente l’inizio delle nuove puntate del 2026. Un set allestito come veri studi televisivi farà da cornice a una fase cruciale del programma, che prosegue il suo percorso verso la finale nazionale prevista per metà marzo.

Un format che cresce puntata dopo puntata

Nonostante sia alla sua prima stagione, Mister Talent of Italy si è già imposto come uno dei format più interessanti del panorama televisivo dedicato ai nuovi volti dello spettacolo. Merito anche di un cast ricorrente che nelle puntate in onda vede coinvolti personaggi già noti e molto seguiti come Attilio Romita, Marika Gambardella, Alessio Pecorelli, Nicole Santinelli, Gli Imperfetti, Mirko Cheyenne e Raffaella Ligorio, capaci di amplificare il racconto televisivo anche attraverso i social.

E le sorprese non finiscono qui: il programma prevede infatti incursioni di ospiti a sorpresa, pronti a intervenire nelle varie tappe e a rendere ogni registrazione un evento unico.

Con un trio di giudici sempre più forte e una produzione che continua a crescere, Mister Talent of Italy si conferma pronto a stupire ancora, aprendo il 2026 all’insegna del talento, dello spettacolo e della televisione che funziona.