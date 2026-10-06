Massimo Ranieri ha trascorso decenni spostandosi tra musica, cinema e teatro, ma il suo percorso verso entertainment è iniziato lontano dai palcoscenici più importanti d’Italia. Il cantante e attore italiano ha ora ripercorso la povertà che ha plasmato la sua infanzia e l’opportunità inaspettata che ha cambiato il suo futuro.

I suoi ricordi arrivano insieme al suo nuovo brano, Il giorno prima, che esplora il tempo e lo sguardo al passato. Mentre latest celebrity news spesso si concentrano sui successi recenti, la storia di Ranieri ripercorre come la sua carriera sia iniziata con una famiglia che faticava a permettersi le necessità quotidiane.

Crescere nella povertà

Nato Giovanni Calone, Ranieri è cresciuto in via del Pallonetto 41 a Napoli con i suoi genitori e cinque fratelli. Tutti e otto condividevano una sola stanza, mentre il denaro era così scarso che il pane e l’olio dovevano essere attentamente calcolati.

La scuola finì dopo la quinta elementare perché sua madre riteneva che dovesse lavorare e contribuire al sostentamento della famiglia. Sebbene Ranieri volesse continuare a studiare, quelle circostanze lo spinsero a lavorare in giovane età.

Inizialmente il suo sogno era la boxe, ma il canto gli offrì poi un’altra possibilità. Esibizioni a matrimoni, battesimi e cresime rivelarono un’abilità che in seguito descrisse come l’arma della sua redenzione.

I soldi non bastavano mai. Contavamo i soldi per il pane e l’olio Massimo Ranieri

La voce cambia tutto

Un incontro casuale mentre Ranieri stava lavorando in un bar contribuì ad avviare la sua carriera nell’music industry. Un parrucchiere gli chiese di cantare per Mara Del Rio, e l’incontro portò infine a un’audizione quando aveva circa 12 anni.

Il suo primo contratto portò alla famiglia 200.000 lire. Alla vista di quel denaro suo padre quasi svenne, e si racconta che tenne una mano in tasca per tutto il viaggio di ritorno a casa perché temeva che glielo rubassero.

Seguì l’attività con il nome d’arte Gianni Rock, che alla fine portò apparizioni televisive, il Cantagiro e Sanremo. La svolta arrivò con Rose rosse, che Ranieri ricorda abbia venduto 1,2 milioni di copie e trasformato il suo ruolo nel entertainment italiano.

Scoprire il teatro

Il successo ben presto si estese oltre il canto quando il regista Mauro Bolognini scelse Ranieri per Metello. La recitazione divenne un’altra passione duratura, ma nel 1975 il cantante sentì che la musica lo stava limitando e decise di allontanarsene.

Il teatro gli diede poi una nuova direzione grazie a figure come Giuseppe Patroni Griffi e Giorgio Strehler. Ranieri abbracciò anche l’istruzione che gli era mancata crescendo, sviluppando in seguito un apprezzamento per scrittori come Cechov.

Celebrity updates riguardanti Ranieri abbracciano quindi molto più che dischi e successi in classifica. La sua carriera è stata definita in egual misura dalla recitazione e dal palcoscenico.

Guardare di nuovo al passato

La musica alla fine riportò Ranieri a Sanremo, dove vinse con Perdere l’amore nel 1988. Nonostante gli fosse stato offerto un miliardo di lire per un tour in seguito, scelse di tornare al teatro.

Ora Il giorno prima riporta l’artista settantacinquenne a interrogarsi su memoria e invecchiamento. Piuttosto che sui trending gossip, le sue ultime riflessioni rivelano quanto profondamente le esperienze d’infanzia continuino a plasmare la sua visione a decenni di distanza.

Per i lettori che seguono le latest celebrity news, la storia di Ranieri offre uno sguardo insolitamente personale dietro una carriera famosa. Il suo corpo può trovare più difficili gli anni che passano, ma la sua mente, dice, per fortuna sta andando in un’altra direzione.



