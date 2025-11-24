Andrea Candeo si è fidanzato? Impazza il gossip sul vincitore del concorso nazionale di bellezza maschile Il più bello d’Italia 2024. Giovane, bello e interessante, Andrea è un modello e attore classe 1992. Candeo è stato il primo caratterista ad interpretare sul piccolo schermo tutti i capitoli di un libro, L’amore dietro ogni cosa dell’ex concorrente di Pechino Express Simone Di Matteo, che si è fatto musica ed è divenuto un disco corale, cantato principalmente da Andrea Crimi per l’etichetta New Music Group, ma che vanta la partecipazione di grandi voci e volti noti dello spettacolo italiano.

Andrea Candeo – Foto: Instagram ufficiale del modello

Il bellissimo e intrigante attore, modello, agronomo non è più single? Il giovane agronomo lombardo ha avuto liaison con alcune donne dello spettacolo italiano, ma dopo alcune delusioni avrebbe preso una decisione drastica. Quale?

La simpatica e fragorosa indiscrezione sul vincitore del concorso Il Più Bello d’Italia 2024 è stata diffusa da VanityClass.it: “Stando ad alcune fonti vicinissime al diretto interessato, e a quello che pubblica puntualmente sul suo profilo Instagram, il bel dottore si sarebbe lasciato alle spalle il suo passato amoroso e avrebbe riscoperto finalmente l’amore, quello vero, grazie a qualcuno che nessuno si aspetterebbe, nel vero senso della parola. Difatti, pare che, forse perché stanco dei drammi umani, in un momento di sconforto misto ad autoerotismo, una sera si sarebbe confidato con la sua fidata boa constrictor domestica, di nome Nagini. Sì, avete capito bene: una boa. Uno di quei serpenti eleganti, silenziosi e soprattutto, come sosterrebbe lui, emotivamente più stabili di qualsiasi sua ex”.

