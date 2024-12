Chi è Alessia Spagnulo? Biografia, vita privata, lavoro e Instagram della corteggiatrice di Uomini e Donne arrivata per conoscere Luca Daffrè.

Alessia Spagnulo: Biografia e vita privata

Alessia Spagnulo è nata a Grottaglie (Taranto) nel 1994, ma non si conosce né la data di nascita precisa né parte del suo passato.

Quello che sappiamo è che Alessia è cresciuta a Tossiccia e ha nutrito un grande interesse per il mondo dello spettacolo da sempre; tanto che non si è lasciata bloccare neanche dalla nascita della sua bambina Chloè.

La sua bambina è il frutto di una precedente relazione, quella con Michele Calabriche Mischa, anche se la coppia non progettava di avere un figlio.

Attualmente Alessia vive insieme alla piccola Chloè in provincia di Pescara e più precisamente a Montesilvano.

Alessia Spagnulo: Lavoro

Alessia Spagnulo lavora come modella, influencer e inviata del programma Live Sport 360, ma deve il suo ingresso nel mondo dello spettacolo a Miss Italia.

La ragazza ha partecipato al concorso nel 2018, quando la gravidanza le aveva chiuso le porte del rinnovo del contratto nel negozio del centro commerciale in cui lavorava e la sua bambina aveva appena sei mesi, attirando su di sé l’attenzione. Di fatto ai casting si è presentata con la piccola nel marsupio. Per questo è stata ospite anche a Domenica In.

Alessia Spagnulo a Uomini e Donne

Alessia Spagnulo a Uomini e Donne- foto wittytv.it

Alessia Spagnulo arriva nell’edizione di Uomini e Donne 2022-2023 per corteggiare Luca Daffrè, ex corteggiatore e non scelta di Angela Nasti.

In realtà la padrona di casa ha specificato che tra lei e il tronista esiste una conoscenza pregressa, cioè si sono scambiati alcuni messaggi su Instagram prima della partecipazione di Luca all’Isola dei Famosi.

Alessia e Luca non si sono mai incontrati di persona, ma la loro conoscenza pregressa ha sollevato parecchi dubbi e molte domande. C’è chi vede una forzatura delle regole e c’è chi ipotizza un accordo tra i due.

Dal canto suo, Luca ha sottolineato come tra loro non ci sia stato nessun altro tipo di contatto anche dopo il suo ritorno dall’Honduras.

Al di là delle polemiche, il tronista l’ha portata in esterna, sottolineando di aver trovato molto feeling e non aver timore di conoscerla. La ragazza ha confessato che lo avrebbe baciato sin dalla loro prima esterna, in quanto crede nell’importanza della chimica.

Alessia Spagnulo: Instagram

Alessia Spagnulo- foto instagram.com

Alessia Spagnulo ha un profilo Instagram molto seguito, ma il numero dei suoi follower crescerà sicuramente grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne.

Tra le foto più apprezzate di Alessia ci sono gli scatti che la immortalano negli shooting fotografici e nelle pose professionali e le poche foto di vita quotidiana.

La modella ha anche un profilo Facebook molto seguito in cui è possibile trovare qualche scatto in più della sua vita privata.