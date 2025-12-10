Simone Di Matteo presenterà il suo nuovo libro dal titolo Gli Occhi e la Rosa alla 6499 Art Gallery di Milano domani 11 dicembre alle ore 17. L’evento, che segna un’ulteriore tappa del ritorno dell’autore alla letteratura, offrirà ai lettori un’occasione imperdibile per conoscere più da vicino un’opera che già si preannuncia intensa, simbolica ed emozionante. Nel testo, gli occhi di un giovane cuore, nascosti tra le spine di una rosa, dialogano con un colibrì, un gatto, un bruco e un corvo. Attraverso questi incontri e gli scambi tra i protagonisti, la narrazione si tramuta in un viaggio metaforico alla ricerca del senso autentico dell’amore, restituendo una riflessione universale che parla tanto ai bambini quanto agli adulti.

La nuova gemma d’autore di Simone Di Matteo

Scrittore, irriverente giornalista per antonomasia, opinionista sui generis e, oggi, volto delle campagne di “Rispetto per tutti gli animali”, Simone Di Matteo ha fatto il suo ingresso nel patinato mondo della tv grazie alla partecipazione al docu-reality Pechino Express in coppia con Tina Cipollari, con cui formava la coppia de #GliSpostati. I due si sono classificati al quarto posto, ma per il pubblico restano i veri vincitori morali di quell’edizione. Sempre attento alle dinamiche attuali e televisive, Di Matteo si è imposto per il suo stile pungente e fuori dagli schemi, capace di conquistare media e lettori. Ma dietro la sua ironia si cela da sempre un’anima profonda, ermetica e delicata, la stessa che aveva già emozionato nel fortunato e acclamato “L’amore dietro ogni cosa” (2016, DrawUp).

Oggi, con “Gli Occhi e la Rosa”, l’autore riporta al centro la poesia: gli occhi di un giovane cuore, nascosti tra le spine di una rosa, si interrogano sul senso più autentico dell’amore, conversando con un colibrì, un gatto, un bruco e un corvo. Attraverso i loro dialoghi, il lettore viene guidato in un viaggio metaforico ed emozionante, capace di parlare a ogni età.