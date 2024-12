Questo Nuovo Token PayFi a Bassa Capitalizzazione Potrebbe Crescere del 40.000%: Gli Analisti Lo Chiamano XRP 2.0

Il mercato delle criptovalute offre opportunità illimitate e, spesso, nuovi progetti emergono con il potenziale di rivoluzionare interi settori. Uno di questi è Remittix (RTX), un nuovo token PayFi a bassa capitalizzazione che potrebbe trasformare il settore dei pagamenti transfrontalieri. Alcuni analisti stanno già definendo questo progetto come il nuovo Ripple (XRP) 2.0, un token che ha dominato il settore sin dal suo lancio.

Sebbene esperti come Crypto EA abbiano fatto previsioni rialziste per questo altcoin, XRP sta attualmente registrando una tendenza al ribasso nei grafici. Di conseguenza, molti investitori stanno spostando la loro attenzione da una delle principali criptovalute verso RTX, una stella nascente in presale. La domanda è così alta che gli analisti prevedono un possibile aumento del 40.000% entro il 2025.

Crypto EA Ottimista su Ripple (XRP) Nonostante il Calo del Prezzo

Ripple (XRP) è stato a lungo considerato uno dei primi 10 altcoin, ma il suo prezzo ha subito diverse oscillazioni nel tempo. Secondo CoinMarketCap, la tendenza settimanale mostra che il prezzo di Ripple è sceso di circa il 10%, passando da $2,60 a quasi $2,30 in pochi giorni.

Tuttavia, l’esperto di mercato Crypto EA rimane ottimista su Ripple (XRP). In un recente post su X, ha previsto che questa criptovaluta potrebbe esplodere di valore. Come obiettivo a lungo termine, ha fissato un prezzo di $31 entro il 2026.

Anche l’analisi tecnica per Ripple è positiva. I dati di TradingView indicano che l’altcoin si trova sopra la sua EMA a 30 giorni ($2,11) e la EMA a 50 giorni ($1,82). Inoltre, il suo bull-bear power è a -0,05, nella zona di acquisto, suggerendo che i rialzisti stanno mantenendo il controllo.

Remittix (RTX): Una Sensazione in Presale con Elevato Potenziale di Crescita

Mentre Ripple (XRP) ha aperto la strada ai pagamenti transfrontalieri veloci, Remittix (RTX) si sta concentrando sul miglioramento di questo settore. Il progetto lancerà una rete crypto-to-fiat che consentirà ai trader di convertire oltre 40 criptovalute in valute fiat, che potranno poi essere inviate su conti bancari in tutto il mondo.

Con questa funzionalità, Remittix si distingue da servizi come Stripe o Wise, che non consentono agli utenti di inviare fondi tramite crypto convertiti in fiat. Inoltre, l’API Pay di Remittix consentirà alle aziende di accettare pagamenti in criptovaluta, beneficiando sia le imprese che gli utenti. Poiché non ci saranno costi extra per cambio valuta, bonifici o spese nascoste, Remittix potrebbe diventare una delle piattaforme preferite da milioni di persone.

Il token nativo RTX sarà al centro dell’ecosistema. I possessori di questo token riceveranno ricompense di staking, diritti di voto per la governance e altro ancora. Attualmente, un token RTX costa solo $0,0156, ma questo prezzo aumenterà a $0,0163 con la prossima fase del presale. Inoltre, molti trader attendono una quotazione su una CEX Tier-1 come Uniswap, che potrebbe far salire il prezzo a $0,09, rendendo RTX uno dei token più redditizi per guadagni rapidi.

Remittix (RTX) Diventerà il Prossimo Ripple (XRP)?

Remittix (RTX) potrebbe rappresentare una seria sfida per Ripple (XRP) nel settore dei pagamenti transfrontalieri. L’innovazione che offre, la sua solida base e il suo enorme potenziale di crescita potrebbero fare di RTX una forza potente in questo settore. Alcuni esperti prevedono che il prezzo di questo altcoin potrebbe crescere fino al 40.000% entro il 2025.

