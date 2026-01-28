È uscito Fuori Nevica, il nuovo singolo di Radiosuoff, progetto musicale del cantautore e chitarrista Luca Laruccia. Il brano segna il ritorno dell’artista alla dimensione più personale della scrittura, dopo anni di lavoro come autore e musicista per importanti nomi della scena italiana.

Una canzone costruita sull’immagine e sul silenzio

Fuori Nevica nasce da una visione simbolica: Bari innevata, una città di mare trasformata da un evento raro e sospeso. La neve diventa metafora narrativa e accompagna un racconto che parla di amore, legami profondi e memoria, senza ricorrere a eccessi retorici.

«Questo brano – dichiara Radiosuoff – rappresenta per me una nuova sfida: portare una musica orecchiabile ma con un testo che racconti davvero una storia. Con “Fuori nevica” vorrei trasmettere un messaggio che sembra smarrito: l’amore vissuto con estrema dolcezza, che sia quello tra due amanti o il legame indissolubile tra un padre e un figlio».

Il testo si sviluppa attraverso immagini semplici ma evocative, lasciando spazio all’interpretazione dell’ascoltatore e mantenendo una forte coerenza emotiva.

Radiosuoff, il progetto di Luca Laruccia

Radiosuoff è l’identità artistica con cui Luca Laruccia firma i suoi lavori da cantautore. Definito nel tempo come uno dei “sarti della musica italiana”, Laruccia ha costruito una carriera solida come autore e chitarrista, collaborando con numerosi artisti del panorama pop nazionale.

Con Fuori Nevica, l’artista sceglie di rimettere al centro la parola e la narrazione musicale, puntando su una scrittura intima e riconoscibile.

L’artista confida: «Ho voluto fortemente un cameo di Igor Protti, eroe indiscusso della città che oggi sta combattendo una battaglia personale difficile. Vedere Bari sotto la neve, seppur con il supporto dell’IA, restituisce un realismo tale da creare scalpore, un’emozione che spero arrivi dritta allo spettatore».

Produzione essenziale e attenzione al testo

La produzione del singolo accompagna il brano con discrezione, lasciando spazio alla voce e al significato delle parole. L’equilibrio tra melodia pop e impianto cantautorale rende Fuori Nevica accessibile ma allo stesso tempo profondo.

Un ritorno coerente e consapevole

Con questo nuovo singolo, Radiosuoff conferma un percorso artistico basato su autenticità e coerenza. Fuori Nevica si inserisce nel panorama della musica italiana come un brano che privilegia il racconto e l’ascolto, rivolgendosi a un pubblico attento alla qualità della scrittura.

La biografia e la carriera di Luca Laruccia in arte Radiosuoff

Radiosuoff, all’anagrafe Luca Laruccia, è un compositore, musicista e cantautore italiano. Il soprannome di “sarto della musica italiana” gli è stato attribuito dalla critica per la sua capacità di scrivere brani su misura per numerosi artisti emergenti, spesso arrivati alle fasi finali dei principali festival nazionali, ottenendo nel tempo diversi riconoscimenti. Lo pseudonimo Radiosuoff, nasce invece dall’esigenza di silenziare il rumore di fondo e lasciare spazio alla scrittura, alla musica e alle storie. Un’identità che riflette il suo modo di intendere la canzone: essenziale, centrata sulla parola e sulla funzione narrativa. La sua attività autoriale si distingue per una scrittura attenta al testo e alla struttura dei brani, affiancata da un percorso musicale che lo ha portato a collaborare con artisti di primo piano.

Come chitarrista ha lavorato con Rocco Hunt, Francesco Renga e Giusy Ferreri in programmi Mediaset come Battiti Live e Capodanno in piazza, oltre ad affiancare nomi del panorama internazionale come LP, Dotan, Ana Mena, Alvaro De Luna e Haiducii, per la quale ha ricoperto anche il ruolo di produttore. La collaborazione con il produttore fiorentino e Maestro Marco Falagiani rappresenta una tappa centrale del suo percorso come cantautore, portandolo a firmare brani come “Scrivimi” – reinterpretazione dell’omonimo brano di Nino Buonocore -, “Amore Discount” e “Acqua Minerale”. Con il progetto Radiosuoff, Luca Laruccia continua a portare avanti una scrittura personale, orientata al racconto e alla forma canzone, mantenendo un equilibrio tra esperienza musicale e identità autoriale.