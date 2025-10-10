le-giacche-di-cui-hai-bisogno-questo-autunno

L’autunno è un vero e proprio palcoscenico per la moda. Se c’è un capo che ruba la scena, quello è senza dubbio la giacca, cioè l’elemento che definisce lo stile personale e anticipa il cambio di stagione. Quando le temperature iniziano a scendere, scegliere il capospalla adatto al proprio look è essenziale, nonché fa la differenza tra un outfit mediocre e uno impeccabile. Ecco alcuni consigli su quali modelli di giacche indossare.

Un modello immancabile? L’intramontabile giacca di pelle

Tra gli evergreen senza tempo e ideali per l’autunno c’è senza dubbio la giacca in pelle, in grado di aggiungere subito un tocco deciso a qualsiasi look, maschile e femminile.

I modelli alla moda spaziano dai bomber eleganti alle giacche trucker, fino alla classica giacca moto o Perfecto, resa iconica da personalità come Marlon Brando. Disponibile in pelle pieno fiore, che sviluppa una ricca patina nel tempo, o nella versione giacca scamosciata, questo capo è un investimento a lungo termine.

Per quanto riguarda i colori, il nero è un must-have, ma anche le tonalità come il marrone, il burgundy e il caffè offrono un’alternativa sofisticata e si abbinano bene al denim così come agli abiti.

La versatilità della giacca in denim (o Trucker)

La classica giacca in denim o trucker è un capo essenziale per i cambi di stagione, in quanto si può indossare nelle giornate più miti dell’inizio autunno.

Originariamente progettata come abbigliamento da lavoro resistente da Levi Strauss, la silhouette iconica Levi’s Type III rimane la più popolare. Tra le sue caratteristiche ci sono il taglio corto e valorizzante.

La sua versatilità permette di indossarla sia con una semplice t-shirt che sopra una felpa con cappuccio o un maglione. Nella pratica, è la giacca casual per eccellenza, un capo di transizione che unisce stile e funzionalità.

Vuoi un look comfy e con personalità? Il Casual Bomber

Il bomber nasce come capo per l’aviazione militare, ma negli anni è diventato un capospalla immancabile. Definito dai suoi polsini a coste e dalla fascia in vita, offre una vestibilità comoda ma aderente.

Le versioni autunnali vanno oltre il tradizionale nylon MA-1, con una varietà di materiali come pelle, camoscio e lana, per maggiore texture e calore. Questa giacca da volo offre un mix perfetto tra outfit sportivo e sofisticato, abbinandosi a chino e jeans per un look curato ma casual. In definitiva, si tratta di un capo molto versatile.

Il classico Trench Coat è un evergreen senza tempo

Un’alternativa adatta al clima imprevedibile dell’autunno è il trench coat. Le sue proprietà idrorepellenti e la fodera leggera lo rendono perfetto da indossare sopra maglioni o blazer.

Tra le caratteristiche di una giacca trench coat perfetta ci sono la chiusura a doppiopetto, i revers ampi e la cintura in vita per una silhouette definita. Sebbene il trench lungo tradizionale nei toni kaki o beige rimanga intramontabile, oggi sono molte le interpretazioni del classico, come il trench corto.

Chore Coat o Giacca da lavoro: l’alternativa più robusta

Ispirata all’abbigliamento da lavoro francese del XIX secolo, la chore coat (o giacca da lavoro) è un’opzione autunnale altamente funzionale e resistente.

Queste giacche hanno un design semplice e sono realizzate solitamente da materiali robusti come tela o velluto a coste. Marchi come Carhartt hanno reso popolare questo stile, che offre un’estetica perfetta con denim e stivali.

Tra le tonalità perfette per l’autunno ci sono i toni come il verde oliva, il kaki e il marrone, in linea con la palette stagionale. Sicuramente è la giacca utility che unisce durabilità e stile.

Per scoprire altri modelli di giacche alla moda per la stagione FW 2025 , puoi esplorare una vasta selezione online.

La funzionalità delle Field Jacket

Con origini militari, in particolare l’iconico modello M-65, la field jacket è un altro capospalla adatto all’autunno. Le sue caratteristiche principali sono le quattro tasche frontali, il cappuccio a scomparsa e la vita regolabile.

Tra i materiali più utilizzati per questo capo ci sono il cotone satinato o la tela cerata, perfetti per ottenere protezione dal vento e dalla pioggia leggera. Da un punto di vista estetico, l’aspetto robusto ma raffinato della giacca militare la rende un capo versatile.

La giacca trapuntata leggera

Per i look più sportivi, la giacca trapuntata è un’ottima scelta. Originariamente pensata per le attività all’aperto, la sua peculiarità principale riguarda il caratteristico motivo a rombi.

Inoltre spesso è realizzata in poliestere e presenta un colletto in velluto, aspetti che la rendono perfetta per vestirsi a strati in autunno. L’estetica classica e leggermente preppy la rende un ottimo capo sportivo per il clima di mezza stagione.

Per le giornate più fredde? Una calda giacca in Pile

La giacca in pile è stata apprezzata per molto tempo dagli appassionati di sport outdoor, ma oggi è diventata un capo alla moda, essenziale per l’autunno e che fornisce un’estetica “gorpcore“.

Un pile spesso o in sherpa offre calore significativo, nonché si abbina come strato esterno a felpe con cappuccio o camicie di flanella. In particolare le versioni reversibili, come quelle di Gramicci, offrono ancora più versatilità. Riassumendo, è la giacca confortevole per eccellenza, un capo casual e poliedrico.

Il raffinato cappotto (o Peacoat)

Il cappotto in lana o Peacot ha origini navali e presenta un classico design a doppio petto, risultando estremamente elegante. Un cappotto più lungo in lana o cashmere aggiunge un tocco di raffinatezza a qualsiasi look.

Optare per colori neutri come peacoat blu navy, grigio antracite o cammello aumenta ancora di più la versatilità. È il capospalla formale che incarna un look sofisticato e intramontabile, perfetto per gli eventi più eleganti.

L’inconfondibile Harrington

Infine, la giacca Harrington, conosciuta anche come blouson, è un capo leggero e senza tempo. Resa famosa da icone come Steve McQueen e James Dean, si caratterizza per il colletto rialzato, i polsini, l’orlo a coste e per la fodera in tartan.

La Baracuta G9 è la versione originale e più iconica, con una silhouette slim ed elegante. È una giacca sobria ma naturalmente cool ed è il tocco finale ideale per un look casual e raffinato.