Grande Fratello, Jonas Pepe nel mirino di Kevin Dellino: “Nello showbiz farai poca strada”

Jonas Pepe del Grande Fratello è subito finito al centro del gossip nazionale per diversi motivi. Uno su tutti la liaison che ha iniziato con Anita, che sta appassionando tantissimo il pubblico del reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura. Ora però a far rumore sono le dichiarazioni fragorose rilasciate dal conduttore e autore televisivo Kevin Dellino a Biagio D’Anelli per la rivista Nuovo.

Jonas Pepe – Foto Instagram ufficiale del gieffino

Chi è Jonas Pepe del Grande Fratello? Biografia e carriera del modello

Classe 2001, oggi ha 24 anni ed è il primo figlio di una famiglia molto numerosa. Jonas Pepe vive a Roma con i genitori, i fratelli e il suo bellissimo cane a cui è legatissimo. Dopo aver terminato le superiori Jonas Pepe si è iscritto alla facoltà di Scienze Politiche e contestualmente ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione e della moda, arrivando a posare per importati marchi come Guess, Nomination ed Erreà. Ha anche preso parte allo spot di Enel Energia “Le tappe della vita” e ha avuto una parte in “Domani interrogo”.

Nel video di presentazione del GF, Jonas Pepe si è descritto come una persona estrema, emotiva e sensibile. Amante delle arti marziali, che ha praticato fin da quando era piccolo, ma anche della scrittura e della filosofia. Si definisce come un ragazzo molto riflessivo e attento a tutto ciò che lo circonda. Quando è entrato nella casa del Grande Fratello, SuperSimo l’ha descritto come un giovane con un temperamento ribello, ma comunque amante della parole.

Jonas Pepe del Grande Fratello nel mirino di Kevin Dellino

Il conduttore televisivo e radiofonico Kevin Dellino ha rilasciato alcune dichiarazioni bomba su Jonas Pepe all’ex gieffino e opinionista tv Biagio D’Anelli per il settimanale Nuovo.

Non solo documenti e liberatorie: nel servizio pubblicato dalla rivista di attualità e cronaca rosa, Kevin Dellino — autore e conduttore di Mister Talent of Italy — ha aperto il cassetto dei retroscena più succosi sul giovane modello.

Secondo l’inchiesta di Biagio D’Anelli, Jonas partecipò alle riprese del programma firmando tutte le autorizzazioni. Ma è durante quel periodo che — ha raccontato Dellino — sarebbero nati momenti “che un vero talent scout non dimentica”.

Tra le rivelazioni più intriganti?

• La scelta del nome d’arte, maturata dopo un confronto in cui Jonas avrebbe confessato di voler apparire “più forte, più maturo, più televisivo”.

• Alcune confidenze personali su come affrontare un reality, dai lati da mettere in luce fino a quelli da… nascondere.

• E soprattutto quei consigli “di immagine” che oggi, guardando Jonas nella Casa, sembrano riemergere in maniera sorprendente.

“Ho sempre fatto scouting con serietà”, ha asserito Kevin Dellino. Ma nel servizio è emerso un quadro fatto anche di ambizione, insicurezze, strategie e piccoli segreti che il modello avrebbe condiviso proprio prima di lanciarsi nel mondo televisivo.

Il colpo di scena è arrivato quando Nuovo ha ricordato che, dopo aver firmato le autorizzazioni, Jonas inviò una diffida. Un gesto che oggi — con le telecamere del GF puntate addosso — torna a far parlare e discutere.

E ora la domanda che impazza sui social è inevitabile: Quanto di ciò che vediamo ogni giorno nella Casa è frutto del “nuovo Jonas”… e quanto è nato davvero in quelle prime chiacchierate con Kevin Dellino?

