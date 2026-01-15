Da Uomini e Donne al set di Checco Zalone: Jessica Serra è la musa dorata in Buen Cammino

Riflettori accesi su Jessica Serra: il volto noto della televisione italiana, amata dal grande pubblico dopo la sua significativa partecipazione al Trono Over di Uomini e Donne approda sul grande schermo. Jessica è stata scelta come figurante speciale e ballerina nel nuovo film da record di Checco Zalone, Buen Cammino.

Tra Cinema e Real Estate: il set in Costa Smeralda



Le riprese hanno toccato le location più esclusive della Sardegna, tra cui una prestigiosa villa della Costa Smeralda. Un luogo che per Jessica non ha segreti: “Conosco molto bene quella dimora grazie alla mia attività di consulente immobiliare a Porto Cervo – afferma l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne -, ma viverla come set cinematografico, sotto la direzione di un team così prestigioso, le ha dato una luce nuova”.



Un look sexy e scultoreo: l’oro e i metalli



L’impatto visivo di Jessica Serra nel film è memorabile. Trasformata in una moderna odalisca, ha sfoggiato un look studiato per unire seduzione e arte. “Appena arrivata sul set sono stata travolta dai colori dell’oro”, racconta Jessica. Il suo costume, realizzato con metalli particolari e inserti gioiello, è stato modellato per sottolineare ogni sua curva, valorizzando con maestria le linee del suo corpo. Il look è stato completato da un trucco artistico unico che ha saputo integrare i suoi tatuaggi distintivi, creando un’immagine sexy e d’avanguardia. Al termine dell’esperienza, Jessica ha voluto dedicare un pensiero profondo a chi ha reso possibile questa avventura:

“Vivere il set di Buen Cammino è stata un’emozione indescrivibile. Un grazie immenso al regista per la fiducia e per avermi guidata con una professionalità fuori dal comune. Stare a contatto con un team di questo calibro è stato un vero onore: un ringraziamento speciale va a tutta la troupe, ai costumisti che hanno saputo valorizzarmi in ogni dettaglio, e agli straordinari attori con cui ho condiviso il set. E infine, un abbraccio gigante a Checco Zalone: lavorare con lui è un dono che porterò sempre nel cuore. Grazie a tutti per avermi fatta sentire parte di questa grande famiglia.”

Il Film



Prodotto da TaoDue e distribuito da Medusa Film, “Buen Cammino” vede Checco Zalone tornare alle origini della sua comicità.

L’attore, autore e musicista pugliese Luca Medici è riuscito a battere se stesso con Buen Camino, che ha visto il ritorno alla regia del compagno di trionfi Gennaro Nunziante.

La commedia on the road prodotta da Indiana Production con Medusa in collaborazione con Mzl e Netflix uscita il giorno di Natale, in meno di venti giorni è arrivata a 65.689.125 euro e ora punta dritto alla vetta dei film con i maggiori incassi di sempre in Italia, dove troneggia da quasi 17 anni Avatar con 68.600.000 euro.