Katherine Altamura è una giovanissima ballerina agonista pugliese. A differenza di tante altre sue coetanee ha tanti obiettivi da perseguire e un grande sogno nel cassetto. Per raggiungere i suoi numerosi traguardi si impegna molto e oltre alla passione mette in campo anche tanta determinazione, motivazione, costanza e perseveranza. Basti pensare che oltre allo studio nel mondo della danza, sta frequentando due scuole. Quali? Subito dopo il salto scopriremo l’età, la biografia e gli obiettivi di Katherine.

Chi è Katherine Altamura? Biografia e sogno nel cassetto della ballerina

Chi è Katherine Altamura? Nata il 7 ottobre 2008 a Corato, comune italiano di oltre 46mila abitanti della città metropolitana di Bari in Puglia, ma attualmente vive a Terlizzi. Frequenta il terzo anno di scuola Alberghiero a Molfetta ed è iscritta al primo anno di Accademia Effe.Di per acconciatori sempre a Molfetta. La sua grande forza e i suoi punti di riferimento sono i suoi genitori che la seguono e consigliano su tutto.

Nel mondo della danza ha iniziato a muovere i primi passi sin da piccolina, riscuotendo grande successo in diverse gare regionali e anche nazionali. A livello artistico e sportivo viene seguita da Roberta Angarano, insegnante professionista della scuola New Magic Dance di Terlizzi nonché giudice di gara presso Federazione Italiana Danza Sportiva. In occasione dell’ultima gara disputata a giugno in occasione del World Dance Open si è classificata al secondo posto sia nella categoria over 16 open D/C cmb Latin Style sia nella categoria under 21 C cmb Latin Style.

Il suo grande sogno è entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi così come ha confidato a PaeseRoma.it: “La danza non è diventata solo una passione, ma è il mio modo di esprimermi e di sentirmi davvero me stessa. Al momento i miei obiettivi futuri sono quelli di entrare a far parte del gruppo di ballerine di Amici e perché no diventare una professionista a livelli internazionali”.

Katherine ha davvero tutte le carte in regola per affermarsi come ballerina professionista a livello nazionale e perché no a livello internazionale. Continuate a seguirci, per saperne di più!