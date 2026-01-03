Grande successo a Foggia: “Insieme nel 2026” conquista la piazza

Una piazza gremita, un’energia travolgente e un’unica grande emozione condivisa: “Insieme nel 2026” ha salutato l’arrivo del nuovo anno con una notte di musica e spettacolo capace di unire migliaia di persone, dal vivo e in televisione, grazie alla messa in onda su Telenorba. Un evento che ha trasformato il Capodanno in un vero abbraccio collettivo.

Prodotto da GR SHOW, lo show del 31 dicembre ha rappresentato il momento culminante di un Capodanno foggiano articolato su due serate. Alla guida della notte di San Silvestro Kevin Dellino, già reduce dal successo della sera precedente in Piazza Cavour, affiancato da Giuseppe Milano, DJ e regista di R101 (Radio Mediaset). Una conduzione affiatata e naturale, impreziosita dai collegamenti di Max Boccassile e Carlo Maretti, che ha accompagnato la piazza in un crescendo di emozioni.

L’apertura musicale ha celebrato l’anno appena trascorso con una selezione dei più grandi successi trasmessi su R101 da gennaio a dicembre, mentre le coreografie potenti e spettacolari del corpo di ballo della VL Academy hanno acceso il palco con energia e qualità scenica.

Poco prima della mezzanotte, il tempo si è sospeso sulle note della Grande Orchestra Italiana, storica formazione fondata da Renzo Arbore, protagonista di un momento intenso e carico di emozione. Arbore è apparso anche in video-collegamento, salutando i suoi concittadini foggiani e ricordando con affetto le innumerevoli avventure vissute durante le lunghe tournée internazionali con l’Orchestra Italiana, regalando alla piazza uno dei passaggi più sentiti della serata.

Il countdown finale, con tutti gli artisti riuniti sul palco, ha segnato l’ingresso nel 2026 tra applausi e partecipazione collettiva. La festa è poi proseguita con il DJ set di Giuseppe Milano, trasformando la piazza in una grande pista a cielo aperto.

“Insieme nel 2026” si conferma così non solo come un evento, ma come un’esperienza condivisa capace di raccontare Foggia attraverso musica e spettacolo. Un successo firmato GR SHOW, che dà appuntamento al prossimo, Insieme su Telenorba.