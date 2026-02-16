Santeramo in Colle si prepara a vivere la seconda edizione de Lo Show delle Canzoni di Luce Crystal: l’atmosfera del Festival arriva in città con la presenza del direttore d’orchestra Enzo Campagnoli, protagonista anche dell’edizione 2026 del Festival di Sanremo, che sarà il presidente della giuria del talent show.

Campagnoli, che lo scorso anno ha diretto Giorgia e in passato artisti comeDargen D’Amico, Michele Bravi ed Elettra Lamborghini, sarà tra i protagonisti della manifestazione insieme al produttore discografico Gianni Testa. Entrambi rappresentano il cuore pulsante della famiglia Joseba di Roma e andranno a costituire la giuria di qualità del talent show.

Una gara nazionale per talenti emergenti

L’evento Lo Show delle Canzoni 2 di Luce Crystal sarà un vero e proprio spettacolo musicale che vedrà sfidarsi talenti provenienti da tutta Italia. L’obiettivo è dare spazio e visibilità a giovani artisti pronti a portare alla luce il proprio talento davanti a professionisti del settore.

La manifestazione rappresenta la seconda edizione del progetto, dopo il successo dello scorso anno andato in scena al Teatro Rossini di Gioia del Colle.

Le parole di Luce Crystal

A raccontare l’emozione per questa nuova edizione è la direttrice artistica, conduttrice e ideatrice de Lo Show delle Canzoni:

“Dopo 18 anni di radio e musica, in questa seconda edizione – dopo la prima dello scorso anno al Teatro Rossini di Gioia del Colle – vorrei portare la magia del Festival nel mio paese di nascita. La musica mi ha sempre accompagnato nei momenti più difficili del mio percorso ed è forse l’unica che non mi ha mai chiesto spiegazioni.”

Un messaggio che sottolinea il valore emotivo e culturale dell’iniziativa per il territorio.

Luce Crystal – Foto: Instagram

Come partecipare alla gara

Per iscriversi alla competizione è necessario:

Inviare una demo o un video del brano scelto per la gara;

Contattare il numero 380-2047372 ;

; Versare una quota di partecipazione di 30 euro.

Un’occasione concreta per cantanti e musicisti emergenti che desiderano mettersi in gioco davanti a figure di rilievo del panorama musicale nazionale.

Sanremo arriva a Santeramo in Colle: un’opportunità per il territorio

La presenza di professionisti legati al Festival di Sanremo rappresenta un evento di grande richiamo per Santeramo in Colle e per l’intera area. L’iniziativa unisce spettacolo, formazione e promozione culturale, trasformando il territorio in un punto di riferimento per la musica emergente italiana.